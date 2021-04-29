Doğa dostu belediyeden öğrencilere sıfır atık eğitimi

İlçede bulunan 25 ilkokuldaki 3. ve 4.sınıflarda eğitim gören toplam 500 öğrenciye uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin dikkatini çeken, interaktif öğretim sistemine dayalı Sıfır Atık Eğitimi düzenlendi.

Eğitimlerle doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve “Sıfır Atık” yaklaşımını tanımaları amaçlandı. Çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrendiklerini resim çizerek belediye ile paylaşmaları istenerek öğrencilerin projeye dahil edilmesi sağlanarak sıfır atık üzerine projeler geliştirmelerinin temelleri atıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost Üretim Tesisi faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek. “Daha yaşanabilir bir Mustafakemalpaşa için sıfır atık projesini destekliyor ve toplumumuzun tüm kesimlerine yaymayı hedefliyoruz. Bu konuda atılacak adımlarla yaşadığımız çevreyi, mahallemizi ve ilçemizi daha temiz hale dönüştüreceğiz. Ben, projenin kapsamlı ve etkin bir biçimde sürdürülmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve geleceğin büyükleri olan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.