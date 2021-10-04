Doğa, spor ve adrenalin bir arada

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi'nin katkılarıyla Gürsu Ericek'te düzenlenen "Adrenalin Fest 2021 Gençlik Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da yaşayan gençlerin daha sağlıklı ve kaliteli zaman geçirebilmesi için çeşitli projeler geliştiren ve uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi'yle birlikte bu yıl ilki düzenlenen Adrenalin Fest Gençlik Festivali'ni gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Ericek Adrenalin Park'ta düzenlenen festivalde gençler, heyecanlı yarışmaların yanı sıra zipline, okçuluk, off-road, motocross, bisiklet, kano, macera parkuru etkinlikleri ve konserlerle stress attı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, festivale katkı koyanlara teşekkür etti. Pandemi döneminin ardından vatandaşların normalleşmelerine katkı sunmak ve pandemi stresini azaltmak istediklerini söyleyen Başkan Mustafa Işık, ‘Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte düzenlediğimiz Adrenalin Fest'in ilkini gerçekleştirdik. Vatandaşımızın ilgisi oldukça fazla. Bizim arzumuz, vatandaşımızın özellikle pandemi döneminde geçirdikleri sıkıntıları, stresi biraz azaltabilmekti. Bunu devamını getirmek istiyoruz. Başta Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızı biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize” dedi.