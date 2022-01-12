Doğa Sporları Akademisi'nde bisiklet eğitimi

Doğada yaşamı hobi haline getirebilmeyi hedefleyen Osmangazi Doğa Sporları Akademisi'nde bisiklet eğitimleri faaliyete başladı.

Osmangazi Doğa Sporları Akademisi bünyesinde kurulan 1326 Osmangazi Bisiklet Takımı, ilk antrenman için Bursa Yenişehir Havalimanı'na start aldı. Milli Takım antrenörü Sabri Bayizit eşliğinde pedal çeviren ekibe parkur öncesi, peloton oluşturma, pelotonda değişimler, kondisyon geliştirme ve bisiklet biniş teknikleri konularında bilgiler anlatıldı.

Osmangazi Doğa Sporları Akademisi ile zor şartlarda hayatta kalma yöntemleri bilen ve çevre bilinci olan bireyler yetiştirdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, antrenmanlarını başarıyla tamamlayan sporcuları kutladı.