Doğada adımlarımız artık ‘mesafeli'

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde ara verilen etkinlikleri, ‘Mesafeli Adımlarla Yeniden Doğadayız' temasıyla tekrar başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin birlikte projelendirdiği “Büyükşehir ile Adım Adım Doğa Projesi” yeniden start aldı. Pandemi sürecinde ara verilen ve ‘Mesafeli Adımlarla Yeniden Doğadayız' sloganıyla yapılan ilk yürüyüş etkinliği Uludağ Milli Park girişi olan Karabelen mevkiinde başladı. Bursalı doğaseverler, sırasıyla Kirazlıyayla kuzeyinde bulunan Gölcük Mevkii, Tonozlu Yayla, Kadıyayla, Ab-ı Hayat ve Erikli Yayla mevkilerinden geçip toplamda 12,5 kilometrelik mesafeyi kat ederek Çalıkuşu romanına konu olan Zeyniler mahallesine ulaştı.

Doğa turizmini tanıtmak ve geliştirmek, Bursalılara doğa yürüyüşü alışkanlıkları kazandırmak ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan yürüyüşte katılımcılar, yol boyunca farklı çeşmelerden Uludağ'ın leziz sularından içip, dağ çileğinin tadına bakma fırsatı buldu. Farklı renklerdeki mevsim çiçeklerini fotoğraflama imkânına sahip olan doğaseverler, Zeyniler Mahallesinden araçlarla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezine dönüş yaptı.