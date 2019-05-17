Doğadan üç boyutlu sergi

Mudanya Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, dekoratif el sanatları atölyesi kursiyerlerinin "Doğadan Sanata Üç Boyut" adlı sergisini bir alışveriş merkezinde açtı.

Serginin açılışına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Kaymakam Refiki Doğukan Koyuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve HEM Müdürü Remzi Ataman'ın yanı sıra kursiyerler ve davetliler katıldı. Hümeyra Karaca'nın eğitmenliğinde kursiyerlerin el sanatlarıyla doğada bulunan taşlar ile çakıl taşlarının değerlendirilmesiyle ortaya çıkarılan eserler, üç boyutlu hale dönüştürülerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi ziyaret ederek eserleri hayranlıkla inceleyen Kaymakam Sözer, HEM bünyesindeki öğretmen ve kursiyerleri çalışmalarından ve ürettikleri eserlerden dolayı tebrik etti. Serginin, 19 Mayıs'a kadar alışveriş merkezinin sergi salonunda izlenime açık kalacağı öğrenildi.