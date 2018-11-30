Doğal gazı verimli kullanmanın ip uçları

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz'ın ısınma, sıcak su ve pişirme kriterlerini dikkate alarak yaptığı yakıt mukayesesine göre doğal gaz kullananlar, ekim ayında kömüre göre yüzde 59, elektriğe nazaransa yüzde 71 tasarruf sağladı.Mantolama, radyatörlerin arkasına ısı levhası koyma, su tasarruflu duş başlığı kullanma gibi tedbirler ise doğal gazda verimliliği artırırken, faturaları düşürüyor.

Bir milyona yaklaşan abonesiyle Türkiye'nin en büyük doğal gaz şirketleri arasında yer alan Bursagaz'ın her ay düzenli olarak paylaştığı yakıt karşılaştırmasının ekim ayı sonuçlarına göre, doğal gaz kullananlar kömür kullananlara göre yüzde 59, elektrik kullananlara nazaran yüzde 71 tasarruf sağladı.

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte artan faturaları en düşük seviyede tutmanın yolu ise verimli doğal gaz kullanımından geçiyor. Her yıl şirketin sorumlu ve güvenilirlik değerleri doğrultusunda ‘Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' sloganıyla güvenli doğal gaz kampanyası düzenlediklerini yineleyen Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, verimli doğal gaz kullanımı üzerinde de hassasiyetle durduklarını ifade etti. Binalardaki ısı kayıplarının verimliliği düşüren en büyük unsur olduğunu söyleyen Rapp, “Kapı ve havalandırmalardan yüzde 17, dış duvardan yüzde 30'a varan ısı kaybı yaşanıyor. Pencerelerden kaçan ısı miktarı ise yüzde 40'ı buluyor. Isı yalıtım önlemleri ile yıllık yakıt tüketiminde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanabilir” dedi.

Isı yalıtımının yanı sıra ısınmadan sıcak su kullanımına kadar doğal gazın kullanıldığı her alanda alınacak küçük önlemlerle faturaları düşürmek mümkün. Meselâ kombinin derecesini yalnızca bir derece yükseltmek yüzde 5 civarında enerji sarfiyatına sebep oluyor. Oda sıcaklığını belirli bir derecede tutmak önem kazanıyor. Peki, başka neler yapılabilir? Bursagaz, verimli doğal gaz kullanımının ip uçlarını paylaştı.

Pencerelerinizde çift cam kullanın veya pencere kenarlarındaki boşlukları bunun için üretilen süngerler ile kaplayın. Ancak can ve mal güvenliğiniz için menfezi kesinlikle kapatmayın. Radyatörlerin arkasını ısı levhası koyun. Önlerine mobilya, eşya veya büyük saksılar koymayın. İdeal oda sıcaklığı 20 ila 22 derece arasındadır. Odalarda termostat kullanarak dereceyi kontrol altına alın. Termostat kullanmıyorsanız ısı ayarlamalı vanaları tercih edin. Yılda bir kez cihaz ve bacanızın bakımını yetkili servislere yaptırın. Bu sayede cihazın verimini artırıp tasarruf sağlayacağınız gibi güvenliği de sağlamış olacaksınız. Kapı boşluklarını izole etmek için sünger veya özel fitiller kullanın. Yoğuşmalı kombileri tercih edin. Klasik kombilerden elde edilen ısı verimliliği yüzde 93 civarındayken yoğuşmalı kombilerde bu oran yüzde 107'ye kadar çıkıyor.

Su ısıtma vanasını pilot konumuna getirin. Ayar düğmesi varsa 50 derecede tutmak yeterli olacaktır. Evden kısa süreli ayrılacaksanız dereceyi en düşük seviyeye getirin, bir haftadan daha uzun süre uzak kalacaksanız vanayı kapatın. Sıcak su boruları yerden ve duvar diplerinden geçtiğinden suyun soğumasına sebep olur. Boruları izole ettirerek bunun önüne geçebilirsiniz. Su tasarruflu duş başlıkları kullanın. Sızdıran muslukları tamir ettirin. Bulaşıkları elde yıkıyorsanız durulamayı mümkün olduğunca soğuk suyla yapın. Makinede yıkıyorsanız makineyi tamamen doldurmaya özen gösterin.

Yemek pişerken fırının veya tencerenin kapağını sık sık açmayın. Yemeğin pişme süresini ve sıcaklık talimatlarını göz önünde bulundurun. Tencere, çaydanlık ve cezveleri en uygun ocak gözüne koyun. Mümkün olduğunca düdüklü tencere kullanın. Ocağı ve fırını ısınma amaçlı kullanmayın. Verimli ve güvenli doğal gaz kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de tesisat. Ancak Bursagaz yetkilileri, abonelerin Bursagaz'ın onayı olmadan tesisata kesinlikle müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.