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Doğal ortamda yetiştirilen kazlara büyük ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde doğal ortamda yetiştirilen kazlar üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde doğal ortamda yetiştirilen kazlar üreticinin yüzünü güldürüyor.


Kaz üreticisi Ahmet Öktem, "Rus linda cinsi kaz üretmekteyiz. Bu hayvanın eti, tüyü, özellikle ciğeri, yumurtası, civcivi her şeyi para ediyor. Türkiye'nin bir çok yerinden talep var. Özellikle Fransa'dan bu hayvanın ciğerine büyük talep var. Fransa bu taleplerini Rusya, İsrail, Macaristan, Polonya'dan karşılıyor. Biz de kazlarımızı Rusya üzerinden alarak gelen taleplere cevap verme arayışına girdik” diye konuştu.


Öktem, “Eti güzel. Herkese linda kazı üretmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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