Do?algaz faturalar?n? y?zde 25 d???ren sistem

Ev ve i? yerlerindeki kombilerin performans?n? artt?rmak ?zere geli?tirilen y?zde 100 yerli Turbokom yo?u?ma sistemi, y?zde 25'e varan yak?t tasarrufu sa?l?yor.

Turbokom, kombinin yanmas? i?in d??ar?dan ald??? so?uk havay? bacadan at?lan at?k gaz?n ?s? ile ?s?tarak yanma odas?na s?cak g?nderen harici bir yo?u?ma sistemi. KOSGEB end?striyel uygulama deste?i ile 5 y?ll?k bir ?al??man?n ?r?n? olan yo?u?ma sisteminin T?rkiye'nin d?rt bir yan?nda kullan?lmaya ba?land???n? ifade eden Fikret Ba?, ?Yo?u?mas?z kombilerden at?lan gazlardaki ?s?n?n geri kazan?m?n? sa?lamak istedik. Yapm?? oldu?umuz test ve ?al??malar sonunda da b?yle bir ?r?n ortaya ??kt?. Ar-Ge ?al??malar?m?z?n sonunda da bilim kurulundan ge?en sistem ?retime lay?k g?r?ld?. Hermetik yo?u?mas?z ve yar? yo?u?mal? kombiler i?in ?retilen harici yo?u?ma sistemini 2017 y?l?nda seri ?retmeye ba?lad?k. Sistem bacadan at?lan at?k gaz?n ?s?s?n? i?leyerek kombinin yanma odas?na geri ?evirmektedir? dedi.

?Yak?t tasarrufunun yan? s?ra ?evre dostu?

Eski bacan?n yerine tak?lan sistemin bir?ok kazan?mlar? oldu?unu ifade eden Ba?, ?D??ar?dan kombilere giren havan?n derecesi d??t?k?e, kombilerin ?al??mas? ve dolay?s?yla do?algaz yak?t giderleri artar. Turbokom sayesinde performansl? ?al??an kombilerde bu giderler d??mektedir. D??ar? ataca?? ?s?y? kendi i?inde kullanan sistem sayesinde y?zde 25'e varan yak?t tasarrufu sa?lamaktad?r. At?k havan?n d??ar?ya ??kmas?n?n asgariye indirilmesiyle do?aya daha az zarar vermektedir. Baca i?inde hava ?s?narak kombinin i?erisine ula?t???ndan so?uk havalarda cihaz nem ve toz almad??? i?in kombinin ?mr? uzar. Kombinin ?al??ma sistemini hi?bir ?ekilde etkilemez? diye konu?tu.

?Kolay kurulum ve bak?m gerektirmez?

Kombinin bacas? ??kar?larak, dirse?e baca gibi tak?ld???n? ifade eden Ba?, ?Montaj? kolay ve basittir. Her t?ketici montaj?n?

kendi yapabilir ya da kombi servisleri ile montaj? tamamlayabilir. Turbokom, cihazlar?n ?al??ma sistemini de?i?tirmez. Sadece performansl? ve ekonomik ?al??mas?n? sa?lar. Kombilere zarar? yoktur. Kombileri nemden ve tozdan korudu?u i?in ?mr?n? uzat?r, faydas? vard?r. E?an??r sistemi baca donmalar?n?n da ?n?ne ge?mektedir. ?r?n sat?n al?nd?ktan sonra 2 y?l garantilidir. Herhangi bir bak?m ya da servis ihtiyac? bulunmamaktad?r. Tamamen paslanmaz malzemelerden imal edilmi?tir. Hatta havalar so?uduk?a yap?lan tasarruf oran? artmaktad?r? dedi.

?K?sa s?rede kendini amorti ediyor?

Kullan?c?lar taraf?ndan b?y?k be?eni ald?klar?n? belirten Fikret Ba?, ?Sistem kullan?lmaya ba?land???nda hem yak?ttan hem de kombi bak?m?ndan tasarruf sa?lad??? i?in ?r?n k?sa s?rede kendini amorti ediyor. Kombinin de ?mr?n? uzatmaktad?r. Bu sistem ayr?ca merkezi sistem kombilerinde de yap?lacak proje ?al??mas?n?n sonunda kullan?labilmektedir. ??nk? merkezi sistemlerin kazan hacimleri fark g?stermektedir? ?eklinde konu?tu.