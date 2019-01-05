Doğalgaz sobası patladı, engelli genç yangında hayatını kaybetti

Bursa'da bir evde doğalgaz sobası patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında engelli bir genç hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir binanın üst katında bulunan doğalgaz sobası, henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlamanın etkisiyle evdeki televizyon tutuşmaya başladı. Kısa sürede odadaki diğer eşyalara da sıçrayan yangın uzun süre devam etti. O esnada yalnız başına evde bulunan 27 yaşındaki engelli Semih Yelbeyi dumandan etkilendi.

Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Yelbeyi, komşularının yangını fark ederek itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler tarafından evden çıkarılırken, yangın da söndürüldü. Dumandan zehirlendiği ve nabzının atmadığı tespit edilen Yelbeyi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.