Doğalgaz tüketiminde 18 milyar dolara kadar tasarruf mümkün

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren BTSO Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) tarafından Viessmann iş birliğiyle ‘Sanayide Enerji Verimli Teknolojiler ve Uygulamaları Konferansı' düzenlendi. BTSO Enerji Verimliliği Merkezi tarafından tertiplenen konferans BUTEKOM ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Akademisyenler ve sektörün önde gelen firmalarından temsilcilerin iştirak ettiği konferansa Bursa iş dünyası büyük ilgi gösterdi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Türkiye'nin hızla sanayileşen ve gelişen bir ülke olduğunu ve buna bağlı olarak ülkede enerji ihtiyacının da hızla arttığını söyledi. Türkiye'nin fosil yakıtlar konusunda şanslı bir ülke olmadığını kaydeden Dağlıoğlu, enerji kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini belirtti. Dağlıoğlu konuşmasında şunları şöyledi:

“Ülkemizin petrol, doğalgaz ve kaliteli taş kömürü rezervi yeterli seviyede değil. Dolayısıyla enerjiyi üretirken de tüketirken de verimliliği esas almamız gerekiyor. Bugün ekonomideki en büyük sıkıntımız olan câri açığın birinci sebebi enerji ithâlatımız. Bu açığı nasıl kapatabiliriz ve enerjiyi nasıl daha verimli kullanabiliriz konusu sanayicilerimizi yakından ilgilendiriyor.”

BTSO Enerji Konseyi'nin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Dağlıoğlu, 5 yıl önce kurulan Konseyin önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Konsey'in kuruluşunda üç önemli hedef belirlediklerini belirten Dağlıoğlu, “Hedeflerimizden ilki Bursa'ya bir enerji verimliliği merkezi kazandırmaktı. BTSO EVM'nin kurulmasıyla bu hedefimizi gerçekleştirdik. Bununla birlikte sektörümüzün önemli ihtiyaçları arasında yer alan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda MESYEB önemli rol oynuyor. Kısa sürede büyüyen ve gelişen MESYEB, sektörümüze önemli katkılar sağlıyor. Sanayi şehri olan Bursa'da hem enerji hem de yetişmiş eleman konusundaki çalışmalarımıza Konseyimizin çatısı altında devam edeceğiz. Bu dönemde de yeni hedeflerimize koşmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Küresel ekonomiye 18 trilyon dolar katkı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Başkanı Fikri Düşünceli, enerji verimliliğinin ekonomik büyüme, enerji arz güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik gibi politik hedeflerin gerçekleşmesine önemli katkılar sağladığını belirtti. Dünya genelinde hızla artan enerji verimliliği yatırımlarının 2035 yılında küresel ekonomiye 18 trilyon dolar katkı sağlayacağını söyleyen Düşünceli, MMO'nun enerji verimliliği konusundaki tespitlerini paylaştı.

Doğalgaz tüketiminde 18 milyar dolara kadar tasarruf mümkün

Viessmann Grup Sorumlusu Mustafa Sarı, sanayicinin en büyük giderlerinin başında enerjinin geldiğini belirterek, üretim mâliyetlerinin düşürülmesi adına enerjinin verimli kullanılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'ye gelen doğalgazın yüzde 30'unun sanayide kullanıldığını kaydeden Sarı, “Bu yüzde 30'un yüzde 7'lik kısmı da OSB'lerde kullanılıyor. Tüketilen doğalgazı basit dokunuşlar ve eklemelerle yüzde 40'a kadar daha verimli kullanmak mümkün. Bu da yılda 17-18 milyar dolarlık bir paranın ülkemizde kalması demek” diye konuştu.

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan yenilenebilir enerji kaynakları kullanımından da örnekler veren Mustafa Sarı, Türkiye'nin de bu yönde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, MESYEB çatısı altında faaliyet gösteren EVM'nin 3 yıl önce çalışmalarına başladığını söyledi. EVM'nin, TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye'nin ilk 'Enerji Ölçüm Laboratuvarı'na sâhip olduğunu belirten Çakal, EVM olarak ‘Vizyon 2020' başlığıyla yeni hedefler belirlediklerini aktardı. Çakal, “Maksadımız Bursa'nın enerji haritasını çıkarmak. Bu çalışmamız aynı zamanda birçok konuda yol gösterici olacak. Bununla birlikte yeni dönemde enerji yöneticisi yetiştirilmesi konusunda önemli adımlar atacağız. Bu konuda Uludağ Üniversitesi işbirliğinde çalışmalarımıza başladık.” dedi.

BTSO MESYEB Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Akkaya ise BTSO MESYEB'in çalışmaları hakkında bilgiler verdi. MESYEB'in Türkiye'nin en büyük sınav ve belgelendirme merkezi olduğunu belirten Akkaya, 77 meslekte yetkisi bulunan merkezin bugüne dek 60 bin sınav yaptığını ve 33 bin çalışana belge verdiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından konferansta oturumlara geçildi. Gün boyu devam eden konferansta fotovoltaik teknolojiler, buhar teknolojileri ve enerji verimliliği, ısı pompaları ve güç teknolojileri başlıklarında dört ayrı oturum düzenlendi.