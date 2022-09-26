Doğanın dönüşümü, Gürsu'da Ekinoks Festivali'yle karşılandı

Kültür Kenti Gürsu'da, yazdan sonbahara geçiş Ekinoks Festivali'yle karşılandı.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ekinoks Festivali'nde, gençler, doğanın dönüşümünü doyasıya eğlenerek kutladı.

Gürsu Belediyesi'nce, Ericek Adrenalin Park'ta düzenlenen Ekinoks Festivali'nde, gençlerle birlikte eğlenen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin coşkusu ve heyecanıyla, doğanın dönüşümünün muhteşemliğini hissederek, sonbaharı karşıladık. Ülkemiz, sahip olduğu tüm doğal zenginlikleriyle, her mevsimin kendine özgü güzelliklerini bizlere doyasıya yaşatıyor. Bunun ne büyük bir nimet olduğu duygusuyla, biz de Adrenalin Park'ımızın muhteşem doğasında, sonbahar mevsiminin gelişini gençlerimizle kutladık. Gençlerimizin, her mevsimi ayrı güzel memleketimizin geleceğine ışık olacak enerjileriyle sonbahara merhaba dedik” dedi.

AK Parti İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri ve Gürsulular'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ekinoks Festivali, gün batımı seyri, açık hava film gösterimi, doğa yürüyüşü ve Sefa Tatoğlu'nun konseriyle renklendi.

Keyif dolu anlara ev sahipliği yapan etkinlikte, gençler, göl manzarası ve yakılan ateş eşliğinde, müziğin ritminde dans edip şarkılar söyleyerek eğlendi.