Doğanın kucağında caz şöleni başladı

kez düzenlenen Nilüfer Caz Festivali, caz müziğinin güçlü isimlerinden Fatih Erkoç ve Itamar Borochov'un sahne aldığı konserle başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Nilüfer Caz Festivali Balat Atatürk Ormanı'nda başladı. 15 Haziran'a kadar birbirinden değerli yerli-yabancı müzisyenlerin sahne alacağı festivalin startını Fatih Erkoç ve ünlü trompetçi Itamar Borochov verdi. Caz tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı.

Caz tutkunlarının konser alanını doldurduğu gecede ilk olarak, İsrailli trompetçi Itamar Borochov ve ekibi sahne aldı. Gittiği yerlere müziğindeki geniş renkleri götüren Borochov, Akdeniz'in en özgün tınılarını cazla buluşturarak Bursalı caz tutkunlarına sundu. Orta Doğu kökenlerini caz dörtlüsü formatıyla birleştirip kendine özgü hikayeler çıkaran Borochov, performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Borochov'a piyanoda Rob Clearfield, kontrbas da Luca Fattorini, davulda Amir Bar Akiva eşlik etti.

Gecenin ikinci bölümünde ise Türkiye caz sahnesinin usta isimlerinden Fatih Erkoç sahne aldı. Zengin repertuarı ve güçlü sesiyle hayranlarına keyifli anlar yaşatan Erkoç, performansıyla büyük alkış aldı. Dünyaca ünlü caz bestelerini başarıyla seslendiren Erkoç, unutulmayan eserleri ‘Ellerim bomboş', ‘Anı' gibi şarkılarını da caz müziğine uyarlayarak seslendirdi. Erkoç'a piyanoda Enver Uraz Kıvaner, davulda Serkan Alagök, kontrbas da Ozan Musluoğlu eşlik etti.

Fatih Erkoç ve Itamar Borochov Nilüfer Belediyesi'ne caz müziğine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, festivalin sanata kattığı değere değindiler. Geceye katılanlara seslenen Başkan Turgay Erdem, sanatçılara teşekkür etti. Bursa'yı Nilüfer Caz Festivali ile buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Erdem, “Bu buluşmayı çok özlemişiz. Bu buluşma, doğanın eşsiz güzelliğine kendimizi bırakıp, müzikle sarınıp sarmalanıp, arkadaşlık-dostlukla zenginleşerek hayatın içinde akıp gitmek demek. Bu buluşma bir anlamda doğanın kucağında müzikle yıkanarak, hayatın bizi kasvete sokan her yönünden arınmak demek. Bir hafta boyunca çok zengin bir program sizi bekliyor. Doğanın içinde cazın çok değerli isimleriyle bir araya geleceğiz, müzikle ruhumuzu arındıracağız. 8. kez size bu güzel buluşmayı yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl festivalin ana teması “tahayyül”. Çünkü sizlere hayal kurmayı hatırlatmak istiyoruz. Daha güzel bir dünya mümkün. Yeter ki siz hayal kurmaktan, umut etmekten vazgeçmeyin” dedi.

15 Haziran'a kadar devam edecek festival çervesinde, Mert Pekduraner, Yemen Blues, Nova Norda, Kerem Görsev & Elif Çağlar, Go Go Penguin, Guillaume Perret, Volkan Öktem, Jehan Barbur, Maya Perest, Birkan Nasuhoğlu sahne alacak.