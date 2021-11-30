Doğaseverler İnegöl yaylalarıyla kucaklaştı

93 doğasever, yılın son güneşli günlerinde İnegöl'ün tabiî güzelliklerini keşfetti.

Doğal güzellikleriyle eşsiz manzaralar sunan İnegöl yaylaları, İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla düzenlenen etkinliklerde doğaseverleri kucaklıyor. DOSTUM tarafından 2 haftada bir Pazar günleri yapılan doğa yürüyüşleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her 15 günde bir farklı rotaların keşfedildiği doğa yürüyüşleri kapsamında, 28 Kasım Pazar günü 16 kilometrelik Boğazova - Tepel yaylası - Tuzla parkurunda yürüyüş düzenlendi.

Kayıtların www.dostum.org.tr adresinden alındığı doğa yürüyüşleri Cemal Kuş liderliğinde gerçekleştirilirken, 93 katılımcının yer aldığı son yürüyüş Pazar sabahı İnegöl Belediye Spor Salonu önünden başladı. Burada toplanan grup Karabel Orman Deposu mevkiine araçlarla ulaştı. Ardından yılın son güneşli gününde ekip lideri öncülüğünde İnegöl'ün eşsiz manzaralar sunan ormanlarından keyifli bir parkur üzerinden Tepel Yaylasına yüründü. Burada öğlen molası veren grup, öğleden sonra da Tepel'den Tuzla'ya inerek doğa yürüyüşünü sonlandırdı.