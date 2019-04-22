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Doğaseverler Mysia Yolları'nda

Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları Yürüyüşü’ne katılan trekking tutkunları, hafta sonunda doğanın keyfini çıkarttı.

Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları Yürüyüşü'ne katılan trekking tutkunları, hafta sonunda doğanın keyfini çıkarttı.


Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Mysia Yolları Yürüyüşü'nde bir araya gelen trekking tutkunları hafta sonu kamp yaptı. İki gün süren kamp, Nilüfer'in Maksempınar Mahallesi ile Fadıllı Mahallesi arasında 11 kilometrelik parkurla başladı. Tabiatın sunduğu doğal güzellikler arasında kilometrelerce yürüyüş yapan doğa severler, günün sonunda Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde çadır kurup kamp ateşi yaktı.


Yürüyüşün ikinci gününde de Fadıllı Mahallesi ve Gölyazı Mahallesi arasındaki 13 kilometrelik etap geçildi. Fadıllı'dan Gölyazı'ya kadar eşsiz Uluabat Gölü manzarasında yürüyen trekking tutkunları, bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

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