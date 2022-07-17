Doğaseverlerin Karacabey'i keşfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihten Doğaya Bursa' temasıyla düzenlenen doğa yürüyüşünün yeni rotası, Karacabey ilçesi oldu. Orman içerisinde yeşilin tüm tonlarına tanık olan doğaseverler, longoz ormanlarını görme imkanı da buldu.

Bursa'da turizmin çeşitlenmesi ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla kentin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarihten Doğaya Bursa' projesiyle kentin gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde daha önce Eşkel-Tirilye, Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi, İznik ve İnegöl'de doğa ile iç içe bir gün geçiren doğaseverler, bu kez Karacabey'in doğal güzelliklerini keşfetti.

Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Tarihten Doğaya Bursa' projesi, yaklaşık 60 kişinin katılımıyla Merinos Park'taki buluşma noktasından başladı. Otobüslerle Boğazköy Ormanı kenarına kadar gelen katılımcıların yürüyüşü, orman içerisinde 8 kilometrelik parkurda devam etti. Orman içerisinde kuş sesleri arasında zorlu yürüyüşün ardından Boğazköy Mahalle merkezine gelen vatandaşlar, burada yemek molası verdi. Daha sonra otobüslerle Türkiye'nin en büyük longoz ormanına gelen doğaseverler, 250'den fazla kuş türü, yaban atları, sığırlar ve mandalara ev sahipliği yapan ormanın tüm güzelliklerini görme imkanı buldu. Dalyan göleti üzerindeki nilüfer çiçeklerini yakından gören katılımcılar, doğa ile iç içe bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.