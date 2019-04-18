Doğudan batıya bin 374 kilometrelik jet nakil

Batman'da rahatsızlanıp Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan bir kişi çevre illerde de dahil yoğun bakım ünitelerinde boş yer olmayınca Bin 374 kilometre uzaktaki İnegöl Devlet Hastanesinin yoğun bakımına nakledildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans jet ile 1,5 saat gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen nakil sonrası hasta yakınları büyük sevinç yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Batman'da ikamet eden 54 yaşındaki Orhan Kaymak yakınları tarafından Batman Bölge Hastanesine getirildi. Tansiyon düşüklüğü nedeniyle beynine oksijen gitmediği için hafıza kaybı yaşayan Orhan Kaymak burada tedavi altına alındı. Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmesi gereken Kaymak'ın sevki için bölge hastaneleri ile irtibata geçildi ancak yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamadı.

Ambulans jet ile zamana karşı yarış

Batman Bölge Hastanesi doktorlarının irtibat kurduğu Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yer olduğu belirtilince hastanın buraya sevkine karar verildi. Hastanın bin 374 kilometre sürecek sevki için seferberlik olan edildi. İşlemlerin ardından ambulansa alınan Orhan Kaymak, kendisini bekleyen Ambulans Uçağa bindirildi. Uzun yolculuğun ardından Ambulans Uçak Yenişehir Genel Havacılık Terminaline iniş yaptı. Burada kendisini bekleyen 112 Ambulansına alınan Kaymak İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kaymak burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.