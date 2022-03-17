Doğum kontrol hapları enne sütünü etkiliyor

Dr. Müzeyyen Uyanık, doğum kontrol haplarının anne sütünün miktarını azaltabileceği için emzirme döneminde alınmasının uygun olmadığını söyledi.

Aile planlaması, ailelerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda çocuk sahibi olmaları olarak tanımlandığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uyanık, "Aile planlamasındaki hedef, anne ve çocuk sağlığına olan olumsuz etkilerini, düşükleri, çiftlere korunmanın modern ve tıbbi yollarını öğretmektir. Doğal olarak aile planlamasında kadının gebe kalabileceği günleri hesaplayarak o günlerde cinsel ilişkiden uzak durmak gerekiyor. Doğum kontrol hapları da içerdikleri hormonun etkileriyle yumurtlama sürecini geçici olarak durduran ve gebeliği önleyen ilaçtır. Düzenli olarak kullanıldıklarında doğum kontrol haplarının koruyuculuk oranları yüzde 100'e yakındır. İlaç kullanımı bırakıldıktan sonra yumurtlama yaklaşık 3 ay civarında eski haline gelmektedir. Anne sütünün miktarını azaltabileceklerinden doğum kontrol haplarının emzirme döneminde alınmaları uygun değildir. Emzirmeyi düşünmeyen annelerde ise doğumdan 6 hafta sonra kullanılmaya başlanabilir. Daha erken başlandığında damarsal sorun ortaya çıkma riski artabileceğinden lohusalık döneminde kullanılması önerilmez. Fakat emzirme döneminde kullanılabilen ilaçlarda mevcuttur" dedi.

Doğum kontrol iğnelerinin ise üçer aylık ve birer aylık enjeksiyon şeklinde uygulanmak üzere iki ayrı şekilde bulunduğunu ifade eden Uyanık, "Bu iki yöntem de güvenilirlikleri yüksektir ve geri dönüşümlü olan korunma yöntemleridir. İğnelerin kilo aldırması üzerine yapılan araştırmalarda kilo alımının iştah artışına bağlı olduğu anlaşılmıştır. Üç aylık iğneler emzirme döneminde kullanıldıklarında sütü azaltmaz, sütün içeriğini etkilemez. Deri altı implantlar ise, kola deri altına takılan ye yalnızca progesteron içeren korunma yöntemleridir. Her gün belli oranda hormon salgılayarak 3-5 yıl kadar korunma sağlar. Ayrıca erkekte spermin testislerden depolandıkları bölgelere geçişinin cerrahi yöntemlerle kalıcı olarak kapatılması vardır. Bu işlem sonrasında sıvıda sperm olmadığından gebelik oluşmaz. Yeniden çocuk sahibi olmak istediğinde tekrar operasyon gerektirir. Bu operasyonlarda ise başarı şansları düşüktür. Bu nedenle yaptırmadan önce çok iyi düşünmek gerekmektedir" diye konuştu.