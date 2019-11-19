Doğuştan serebral palsi hastası Yusuf yardım bekliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan küçük Yusuf, yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor.

Anne Havva Latifoğlu, küçük oğlunun kök hücre tedavisine gereken 350 bin liranın toplanması için hayırseverlerden başlatılan yardım kampanyasına destek vermelerini istedi.

Bursa'da yaşayan Latifoğlu ailesinin 7 yaşındaki oğlu Yusuf, Sağlık Bakanlığı onaylı kök hücre tedavisinde yapılan testler sonucunda tedaviye uygun görüldü. Minik Yusuf'un kök hücre tedavisi olabilmesi için 350 bin liraya ihtiyaç duyulurken, ailesi Yusuf'u tedavi ettirebilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

Anne Havva Latifoğlu, sosyal medya hesabından yardım çağrısında, "Oğlum Yusuf 7 yaşında. Doğumda oksijensiz kaldığı için yürüyemiyor. Sağlık Bakanlığı onayımızla kök hücre tedavisine uygun görüldük. Bu tedaviyi olmamız için herkesten desteğinizi ve #YusufaİlkAdımOl Yardım kampanyasını paylaşımlarınızı daha çok kişiye ulaşmak için bekliyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü sanatçı Haluk Levent ise Yusuf'un yardım kampanyasına sessiz kalmayarak kendi sosyal medya hesabından "İlgileneceğiz" paylaşımında bulundu.

7 yaşındaki Yusuf'un annesi Havva Latifoğlu hayırseverlere seslenerek kendilerine destek olma çağrısında bulundu. Havva Latifoğlu oğlunun yaşıtları gibi koşup oynadığını görmek istediğini söyledi. Latifoğlu, "Oğlum Yusuf 7 yaşında yürüyemiyor, konuşamıyor sadece anne diyebiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testler sonucu kök hücreye uygun bulundu. Bunun için valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. Şu anda 350 bin TL'ye ihtiyacımız var. Ben bir anne olarak Yusuf'un diğer çocuklar gibi yürümesini, konuşmasını istiyorum. Başlattığımız yardım kampanyasına hayırseverlerden destek bekliyoruz. İnşallah oğlum kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi. Öte yandan, Yusuf'un küçük kardeşinin abisi için yaptığı dua ise herkesi duygulandırdı.

Yusuf'ta iyileşme görüldüğü takdirde doktorları tarafından bir 6 doz daha kök hücre nakli planlanacak. Yusuf'un sağlığına kavuşması için valilik onaylı başlatılan kampanyaya; İBAN TL TR40 0001 0000 6791 0943 0950 01, İBAN $ TR13 0001 0000 6791 0943 0950 02, İBAN EURO TR13 0001 0000 6791 0943 0950 03 hesaplarından destek olunmaya devam ediliyor.