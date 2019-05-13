Doktor Seyfi'nin evinin yıkımı tamamlandı

Gemlik'in sembol isimlerinden olan Doktor Seyfi'nin uzun süredir bakımsız kalan ve tehlike saçan evinin yıkımı tamamlanırken, eski paralar bulundu.

Gemlik'in sembol isimlerinden olan, pek çok vatandaşın da sağlığına kavuşmasını sağlayan Dr. Seyfi Arıkan'ın evi, vefatından bugüne kadar atıl kaldı. Sahil bölgesine de tehlike saçan binanın bir dönem etrafı çevrilse de, tehlike devam etti.

Geçtiğimiz dönem başlayan yıkım çalışmaları çeşitli nedenlerde yarım kalırken, yıkım geçtiğimiz gün başarı ile tamamlandı. Daha önce çeşitli eşyaları ve sembol olmuş motosikleti virane binadan çıkarılmıştı. Son çalışmada da, döneme ait az miktarda para çıktı. Dr. Seyfi Arıkan'ın, parayı cımbızla alması veya çekmeceye vatandaşa koydurduğu Gemlik tarafından biliniyordu.