Doktor şikayetinden bir şartla vazgeçti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelen olayda doktoru tehdit eden şüphelinin cezası şaşırttı.

Olay Hamidiye Mahallesinde sağlık hizmeti veren 19. Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. A.S, korona virüs aşısı olmak için sağlık merkezine geldi. Henüz aşıların gelmediğini öğrenen A.S'nin tehdit etmesi üzerine doktor 'beyaz kod' butonuna bastı. O sırada dışarıya çıkarak kayıplara karışan şahsın daha sonra yakalanması üzerine, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca taraflar arasında uzlaşma hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Şüpheli ve mağdur doktor, İnegöl adliyesindeki uzlaştırma bürosunda karşı karşıya geldi. Doktor, şüpheliden bir şartla şikayetçi olmayacağını söyledi. Doktorun, sağlık merkezi kapısına, "Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim" yazısını 1 hafta boyunca asmasını istedi. Şüpheli, şartı kabul etti. 1 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğindeki beyaz kağıda ifadeleri yazan şüpheli, özür yazısını sağlık merkezinin kapısına astı. 1 hafta boyunca kapıda asılı olan yazıyı gören hastalar kısa süreli şaşkınlık yaşadılar. Yargılama sürecinin bir parçası olan uzlaştırma işlemleri sayesinde iki taraf da süreçten mutlu ayrıldı.