Doktorlara bayram ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çekirge Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Çekirge Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve hastane yönetimiyle birlikte görev yapan doktorları görevleri başında ziyaret edip, çiçek takdim ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Başkan Aktaş, Türkiye'nin ve dünyanın bir yıldır içinde bulunduğu sürecin özellikle sağlık çalışanlarını çok ciddi etkilediğini söyledi. Türkiye'de yapılan sağlık yatırımlarının yanında sağlık çalışanlarının özel gayretleriyle sürecin en az hasarla atlatıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Pandeminin en fazla hissedildiği Kasım-Aralık aylarında ve şu anda nasıl canla başla çalıştıklarını bizzat görüyoruz. Sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için ne yapsak azdır. 14 Mart Tıp Bayramı'nı vesile kılarak sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedik. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başhekimliği de ziyaret ederek sağlık çalışanları için oluşturdukları Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'nda Çekirge Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları adına dikilen fidanların sertifikasını teslim etti.