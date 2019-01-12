Doktorlardan meslekî söyleşi

Doruk Sağlık Grubu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Kanlıoğlu ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Erdal Karakaya, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Kanlıoğlu ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Erdal Karakaya, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencilerine doktorluk mesleğini anlattı. Okulun konferans salonundaki söyleşide konuşan Dr. Kanlıoğlu ve Dr. Karakaya, gençlere meslek seçimlerinde dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Kendisinin de Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Kanlıoğlu, “Anadolu lisesine giriş sınavlarına girerek bu okula başladım 1995 yılında. Bu okulun ilk öğrencilerindenim. O zaman ortaokul ve lise eğitimi birlikteydi. O yüzden bir sene hazırlık olmak üzere 7 yıl bu okulda okudum. 2002'de buradan iyi bir dereceyle mezun oldum” dedi.

Şükrü Şankaya'da iyi bir İngilizce eğitimi aldığını ve bunun faydasını tıp fakültesinde okurken gördüğünü belirten Dr. Kanlıoğlu, “Tıp fakültesini kazanmak ayrı bir uğraş gerektiriyor. Gerçekten nitelikli bir meslek. Hepiniz bunun farkındasınızdır. Bu sıralardan geçtikten sonra hazırlık okumadan direkt tıp fakültesine başlama imkanım oldu. İngilizce eğitiminizi devam ettirmenizi tavsiye ederim. Bunun çok avantajı oluyor. Yurtdışı ile bağlantılarınız kopmaz, bu şekilde bir şeyleri tercih ederken daha avantajlı olursunuz” diye konuştu.

“Stresli bir dönemden geçiyorsunuz”

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Karakaya ise üniversiteye geçişte son basamak olan lise son sınıfta öğrencilerin daha yoğun bir stres yaşadığını hatırlattı. Dr. Karakaya, “Bu yıl stresli ve zor bir dönemden geçiyorsunuz. Gerçekten heyecan verici bir dönem. Bu dönemde mesleğiniz belli oluyor bu sınav sonunda. İnşallah hepiniz, hayal ettiğiniz yerleri ve bölümleri kazanırsınız” dedi.

Dr. Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tıp fakülteleri gözünüzde büyümesin. İnsanlar kafaya takabiliyor bazen. Öğrencilik hayatı gayet iyi, hangi bölümde olursanız olun. Bence üniversitelilik dönemini yaşamak gerekiyor. Benim bölümümde tıp bilgisinin yanında pratik bilgiler de gerekiyor. Asistanlık sürecinde bunu kazanıyorsunuz. Bu süreç stresli ve yoğun geçiyor. Hemen hemen her meslekte bir yere gelebilmek için, başarılı olabilmek için özveriyle çalışmak gerekiyor. Bu doktorlukta da böyle, diğer mesleklerde de böyle.”

Dr. Kanlıoğlu ve Dr. Karakaya'nın yaptığı bilgilendirmenin ardından söyleşi, soru-cevap kısmı ile sona erdi.