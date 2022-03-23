İhlas Haber Ajansı

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Dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Bursa’da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 28 bin euro dolandıran 5 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla İstanbul’da kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 28 bin euro dolandıran 5 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Bursa'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, İ.G. isimli bir kişiyi 28 bin euro dolandırdı. Müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ayrıca banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler şüphelileri kısa sürede tespit etti.


Şahısların İstanbul'da olduğu belirlenirken, eş zamanlı düzenlenen baskın sonucu İ.Ç. ( 23), S.C. (20), Ö.C. (36), U.K. (26) ve O.Y. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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