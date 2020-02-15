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Dolmuşlar zabıta tarafından denetlendi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dolmuşlar zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dolmuşlar zabıta ekipleri tarafından denetlendi.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Mustafakemalpaşa S.S. 238 Nolu Taksi Dolmuş Kooperatifi'ne bağlı şehiriçi yolcu taşıyan dolmuşlar denetlendi. Zabıta ekipleri, kış olması sebebiyle klimaları ve araçları kontrol etti. Kurallara uyma konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu. Mustafakemalpaşa S.S. 238 Nolu Taksi Dolmuş Kooperatifi Başkanı İsmail Taş, “Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dolmuşlarımızı denetledi. Denetimler sıkıntısız geçti. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlçe halkına hizmetimizi aksatmadan yapacağız” dedi.

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