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Dolu çiftçileri vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı kırsal mahallerde meydana gelen dolu yağışı hayatı felç etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı kırsal mahallerde meydana gelen dolu yağışı hayatı felç etti. Çiftçilerin ürünleri dolu sebebiyle zarar gördü.


İnegöl'e bağlı Olukman ve Dömez Mahallerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağan dolu her yeri bembeyaza bürüdü. Dolu sebebiyle buğday, arpa ve ayçiçek tarları zarar gördü. Çiftçiler devletten yardım beklediklerini belirterek şunları söyledi.


Çiftçiler, "Hayvanları kurtardık. Ama ürünlerimiz gitti. Allah'tan gelen bir şey buna da şükür. Devletimiz bunları görür inşallah elinden geldiği kadar yardım eder bizlere. Burada biz çoğunun halleri vardı. Kimi düğün yapacaktı. Köyümüzde ürünlerin yüzde yüzü zarar gördü" dedi.

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