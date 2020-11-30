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Domuzlar mahalle aralarında geziyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir mahalleyi domuzlar bastı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir mahalleyi domuzlar bastı. Domuzlar gece gündüz çöp konteynırlarından karınlarını doyuruyor.


Kırsal mahallelerde sıkça görülen domuzlar bu kez Mudanya ilçesinde gece ve gündüz ayrımı yapmadan mahalle aralarında gezerek yiyecek arıyor. Siteler Mahallesi Armağan Sokakta dün yerleşim yerindeki sokaklarda gezen domuz, yol kenarında çöpler arasında beslendi. Bu anlar bir mahalleli tarafından evinin balkonundan cep telefonu ile çekildi. Domuzlar insanları görmesine rağmen kaçmıyor. Aç kalan domuzlar dağda yiyecek bulamayınca, mahalle içlerinde çöplerden karınlarını doyuruyor.

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