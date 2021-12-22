Dondurma çalan gence verdiği mesaj büyük ilgi çekti

Bursa'da dükkanından dondurma çalan gence esnaf öyle bir mesaj verdi ki, dönen bir daha baktı.

Hamitler Mahallesinde tekel bayii işleten Göksel Çoban, dükkanından bir gencin dondurma alıp parasını vermeden gittiğini güvenlik kamerasından gördü. Dışarı çıktığında dondurma çalan kişiye yetişemedi. Gencin dolaptan dondurma çalma anını dükkanının camına asan esnaf, altına da, "Dondurma çalan genç. Kamera kaydın elimde, bir daha çalarsan kaydı polise vereceğim" diye yazarak, herkesin görmesini sağladı.

Kamera görüntülerinde birinin dondurma alıp gittiğini gördüğünü ifade eden Göksel Çoban, "Ben dondurmayı aldıktan sonra içeriye para ödemeye gelmesini beklerken gelmedi. Arkasından koştum, ama yetişemedim. Ben de kamera kayıtlarından çocuğun resmini çıkartıp dükkanın önüne astım. Altına da not düştüm. Öğrenci olduğu için polise gitmedim, bir daha yapmasın diye böyle bir yola başvurdum" dedi.