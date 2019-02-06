Döner güven tazeledi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 yıldır Ziraat Odası başkanlığı yapan Raif Döner tekrar göreve seçildi.

Mustafa Albayrak'ın da aday olduğu 2 listeli seçimlerde 4 yıllığına güven tazeledi.

Mudanya Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu müftülük toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığını İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik'in yaptığı ve 47 delegenin tamamının katıldığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporu oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 yılı için hazırlanan 806 bin 500 liralık tahmini bütçe de kabul edildi. Adayların konuşmalarından sonra 21 kişiden oluşan Ziraat Odası Meclisi'nin seçimlerine geçildi. 47 delegenin oy kullandığı iki listeli seçimde mevcut başkan Raif Döner'in hazırladığı beyaz liste 26 oyla güven tazelerken, Mustafa Albayrak'ın turkuaz renkli listesi 18 oyda kaldı. Sandıktan 3 oy ise geçersiz çıktı.

Göreve gelen oda meclisi, daha sonra kendi arasında Raif Döner başkanlığındaki iki ayrı listeyle 7 kişilik yeni yönetimi belirledi. Buna göre Raif Döner'in yeni dönem yönetiminde Erdoğan Yıldız, Nurettin Durak, Haydar Kayar, Hasan Karayol, Zekai Samast ve Mustafa Işıkoğlu görev aldı.

Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, 14 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde kendilerine gösterilen teveccühten dolayı delegelere teşekkür etti. Döner, her zaman müstahsilin yanında olan Ziraat Odası'nın önümüzdeki 4 yılda da Mudanya tarımını bir adım daha ileriye götürmek için hizmetlerine devam edeceğini söyledi.