Dört Mevsim Yenişehir fotoğraf yarışması başlıyor

Osmanlı Devleti'nin ilk başşehri Yenişehir'de, yıl boyu sürecek fotosafari başlıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, kültürel miras bilincinin yeni nesillere aktarılması ve ilçe tanıtımını amaçlayan Ulusal Fotoğraf Yarışması'na amatör ve profesyonel bütün fotoğraf tutkunlarını davet etti.

BURSA- Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın başladığını açıkladı.

Osmanlı Devleti'nin ilk başşehri Yenişehir'de doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamın fotoğraflanması maksadıyla düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını bildiren Başkan Davut Aydın, “Dört Mevsim Yenişehir Fotoğraf Yarışması ile yeni nesillere kültürel miras bilincinin aşılanması ve her köşesinde Osman Gazi ve Alpleri Samsa Çavuş, Köse Mihal, Akbıyık Sultan, Akça Koca, Aydoğdu Bey, Dayı Karaca gibi nice yiğitlerin izlerini taşıyan Yenişehir'imizin bütün Türkiye'ye tanıtımını hedefliyoruz” dedi.

Ulusal davet

“İlkbahar”, “Yaz”, “Sonbahar” ve “Kış” olmak üzere dört alt başlıkta, yıl boyu dört ayrı yarışmanın icra edileceğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ulusal çaptaki organizasyonu Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğinde düzenlediklerini bildirdi.

Seçici kurul

“Yarışmada seçici kurulu; Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alper Keskin, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, Fotoğraf Sanatçısı Soner Yaman, Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Çolak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Karakuş, Küratör Fahrettin Beceren ve Fotoğraf Sanatçısı Aydın Kuran'dan oluşacak.

5 Ocak 2022 tarihi itibariyle başlayan yarışmanın kış etabı için son katılım tarihi 28 Şubat2022. Seçici kurulumuz yarışmanın birinci etabı için 05 Mart 2022'de toplanacak ve sonuçları 6 Mart 2022'de ilan edecek.

Ödüller

Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin ve mansiyon ödülü kazanan iki fotoğrafçımıza da 2'şer bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserler de ödül töreninde Yenişehirlilerin izlenimine sunulacak.”

Bu arada Başkan Davut Aydın, yarışmayla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun sitesinde; https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2022-022/2022-022-sartname.pdf şeklinde yer alan şartname linkine tıklayabileceklerini söyledi.