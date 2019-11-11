Doruk, diyabete dikkat çekecek

Doruk Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerde diyabet hastalığına dikkat çekmek maksadıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde çeşitli bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Önder Akkaya, “Bilindiği üzere diyabet, vücutta pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır” dedi.

Yenen besinlerin ve özellikle karbonhidrat içeren gıdaların çoğunun vücutta enerji için kullanılmak üzere glikoza dönüştüğünü belirten Dr. Akkaya, şunları söyledi:

“Pankreas, kaslarımızın ve diğer dokuların kandan glikozu alıp enerji olarak kullanmalarını sağlayan ‘insülin' adı verilen bir hormon üretir. Glikoz, insülin hormonu aracılığı ile hücrelere girer. Hücreler glikozu yakıt olarak kullanır. Eğer glikoz miktarı vücudun yakıt ihtiyacından fazla ise karaciğerde yağ dokusunda depolanır.Bir kişinin diyabetli olup olmadığı açlık kan şekeri (akş) ölçümü veya oral glikoz tolerans testi (ogtt) yapılarak tespit edilir. AKŞ ölçümü 100-125 mg/dl olması gizli şeker (pre-diyabet) sinyalidir. AKŞ ölçüm sonucunun 126 mg/dl veya daha fazla olması diyabetin varlığını gösterir. Kurum olarak 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde diyabet hastalığına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımıza diyabet hastalığı hakkında bilgi almak ve tetkikler için doktorlarına başvurmalarını tavsiye ediyoruz”.