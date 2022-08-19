Açıklamasında, çocuklarda obezitenin birçok nedeni bulunduğunu söyleyen Doruk Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Merve Ceren Saray, “Çevresel faktörler, genetik, malnütrisyon, alışkanlıklar gibi faktörler çocukların obeziteyle karşılaşmasına sebep oluyor. Bu yüzden obezitenin artışını durdurmak için çocukluk çağından itibaren önlem almak gerekiyor” dedi.

Çocuklarda obezitenin belirlenmesinde vücut kitle indeksi (VKİ) kullanıldığını belirten Diyetisyen Saray, “Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda vücut kitle indeksinin obezite açısından sabit bir değeri yoktur. Kız ve erkek çocuklarda yağ miktarı farklıdır. Ayrıca artan yaş ile vücut yağ miktarı da değişmektedir. Bu nedenle vücut kitle indeksi için, yaş ve cinsiyete özgü persentiller yani büyüme eğrileri kullanılarak çocuklar değerlendirilmektedir. Persentil değerlerini belirlemek için çocuğun boyu, kilosu ve baş çevresi ölçülür. Bu ölçümler ile elde edilen değerlere bakılarak çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre boy uzama, kilo alma ve baş çevresi büyüme oranının normal aralıkta olup olmadığı belirlenir. Persentil değerlendirilmesinin nasıl olduğunu inceleyecek olursak 0-10 persentil değer aralığı çocuğun yaşıtlarına göre düşük ağırlıkta ya da uzunlukta olduğunu gösterir 10-25 persentil aralığı alt sınır değer aralığında olmasa da sınır değerde olduğunu gösterir 25-75 persentil aralığı normal aralıkta olduğunu gösteriyor 75-95 persentil aralığı yüksek kilo büyük baş çevresi ya da olması gerekenden uzun bir boy anlamına geliyor. 95 persentil ve üzeri ise obeziteyi işaret eden ve artık kontrol altına alınması gereken bir değer olduğunu gösteriyor şeklinde konuştu.

Çocuklardaki obeziteye erken müdahalenin önemine de dikkat çeken Doruk Hastaneleri Diyetisyeni Merve Ceren Saray, “Unutulmamalıdır ki çocuklarda obezite tanısının erken konulup nedenlerinin ve eşlik eden rahatsızlıkların saptanması erken müdahelelerin zamanında yapılması sayesinde yetişkin dönemde obezite problemi ve beraberinde getireceği sağlık sorunları önlenebilir” dedi.