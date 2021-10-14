İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Doruk Hastanesi'nden ‘doğa ve sağlık' konulu resim yarışması

Özel Doruk Hastaneleri tarafından düzenlenen ve çalışanların çocuklarının katıldığı ‘doğa ve sağlık’ konulu resim yarışması sonuçlandı.

Özel Doruk Hastaneleri tarafından düzenlenen ve çalışanların çocuklarının katıldığı ‘doğa ve sağlık' konulu resim yarışması sonuçlandı.


8-12 yaş arasındaki çocukların ilgi gösterdiği yarışmada Nil Hacıoğlu birinci, Serra Yıldız ikinci ve Beril Kulaç üçüncü oldu. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası dereceye giren resimleri çizen çocuklara ödüllerini Özel Doruk Yıldırım Hastanesi Başhekimi Dr. Cemal Turhan tarafından verildi.


Başhekim Cemal Turhan, “Pandemi sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte çocuklarımızın bir nebze de olsa mutlu olmalarını arzu ettik” dedi.


Çalışanların çocuklarının katıldığı “doğa ve sağlık' konulu resim yarışmasında dereceye giren resimler hastanede sergilenecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.