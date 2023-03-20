Doruk Nilüfer'de sağlık sektörü istişare edildi

Özel Doruk Nilüfer hastanesine kutlama ziyaretine gelen Özel Hastaneler Platformu ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD)ortak yönetim kurulu toplantılarını hastanenin ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirdi.

Kısa bir süre süre önce hasta kabulüne başlayan hastane ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Kaliteli sağlık hizmetini teknoloji ve donanımlı ekiplerle birleştiren hastane, Bursalılar ile bölgenin ilgi odağı olaya devam ediyor.

Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı ev sahipliğinde Bursa'da toplanan Dr. Reşat Bahat Başkanlığındaki OHSAD ile Dr.Mehmet Altuğ başkanlığındaki Özel Hastaneler Platformu üyeleri sağlık sektörünü masaya yatırdı.

Sağlık sektörünün her gün yeni teknik ve yöntemlerle değiştiğini ifade eden Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, sektördeki hızlı değişimleri yakından takip ederek sağlık kuruluşlarına taşıdıklarını söyledi. Dr.Ömer Yavuz Namlı, “Geleceği ve Bursa ile Türkiye'nin ihtiyacı olan bir hastane inşa ettik. Hastanenin inşa edilmesi kadar sağlık sektöründeki modern cihazların ve yeni tedavi tekniklerinin de takip edilmesi de o kadar önemlidir. Biz de ekiplerimizi oluştururken bu noktalara çok dikkat ettik. İnsanlarımızın başka şehirlerden şifa aramaması için Bursa'daki eksiklikler özelinde projemizi hayata geçirdik” dedi.

Hastanenin Türkiye ve Bursa'ya şifa dağıtacağına inandığını belirten OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat da “Bu hastane sadece Bursa'nın değil aynı zamanda hem Türkiye'nin hem de insanlığın bir değeri. Beklentimden çok daha fazla büyük ve modern bir tesis ilekarşılaştım.Özel hastaneler plotformu dernek başkanı Dr.Mehmet Altuğ da bu tesis Bursa'ya çok yakışmış, Türkiye'ye çok yakışmış ciddi farklılıklar ile ön plana geçiyor. Bursa ve bölge şehirlerine katkısı olacak ve şifa dağıtacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Yapılan görüşmelerden sonra Özel Hastaneler Platformu ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği üyeleri hastaneyi gezerek incelemelerde bulundular.