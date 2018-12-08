Doruk Sağlık Grubu bünyesine bir hastane daha kattı

Doruk Sağlık Grubu, Bursa'da 40 yıldır sağlık hizmeti veren Setbaşı Tıp Merkezi'ni kendi bünyesine katarak açılışını gerçekleştirdi. Artık Özel Doruk Setbaşı Tıp Merkezi ismiyle hizmet verecek olan tesisin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, “Bursa'nın önemli bir kurumunu, 40 yıllık bir kuruluşu bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizleri tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu emaneti yücelterek geleceğe taşıyacağız. Şartsız hasta memnuniyeti ve ekonomik çözümleme yöntemiyle hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimizle birlikte yatırımlarımız da sürüyor. Allah izin verirse 2019 Aralık ayında Bursa'nın en büyük özel hastanesi olacak olan Doruk Nilüfer Hastanesi'ni de hizmete açacağız. Allah utandırmasın” dedi.

“Sağlık hizmeti zor bir iş”

Setbaşı Tıp Merkezi Kurucu Başkanı Dr. Sefer Özdemir de, “Sağlık hizmeti zor bir iş olmasına rağmen Bursa'da birçok ilke imza attık. Yaptığımız işin parayla karşılığı yok. Ama takdir edersiniz ki parasız da bu iş olmuyor. Bu dengeyi kurmak çok önemli. Biz Setbaşı Tıp Merkezi olarak bu dengeyi korumaya hep özen gösterdik. Doruk Hastanesi de bu işi daha parlak ve iyi bir şekilde devam ettiriyorlar. Bugün geldiğimiz noktada da bu ekibe devretmekten son derece memnunum. Kendilerine bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Doruk Sağlık Grubu yatırımlarıyla yoluna güçlü devam ediyor”

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, “Setbaşı Tıp Merkezi, Bursa'mızın en köklü ve kadim merkezi. Diğer taraftan Doruk Sağlık Grubu da yatırımlarıyla daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Özel sağlık hizmetlerinde Bursa çok önemli bir yere sahip. Kamu ve özel hastanelerin varlığı Bursa'ya değer katıyor. Her 5 yataktan 1'i özele, 4'ü de kamuya olmak üzere hizmetlerimiz sürüyor. Bursa 2023 yılına geldiğinde nitelikli sağlık hizmetleriyle birlikte tekstil ve sanayi kentinin yanında özelliklerine sağlık kentini de eklemiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bursa sağlık turizmi açısından önemli adımlar atıyor”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa'mız pek çok değerlerinin yanı sıra sağlık turizmi açısından da önemli adımlar atıyor. Bursa hitap ettiği kitle olarak sadece Balkanlar'a değil Ortadoğu'da ve Afrika'da önemli bir sağlık turizmi hizmeti vermeye adaydır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Bursa, sağlık ve medical turizm anlamında önemli bir aktör oldu”

“40 yıllık Bursa markasını 20 yıllık başka bir markayla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, “Küçük bir tıp merkezinden yaptığımız yatırımlarla bu günlere geldik. Türkiye'nin sağlık hizmeti, kamusal alanda ve özel alanda verilen sağlık hizmeti birlikteliğinden geçiyor. Bu bir gerçek; hem kamu olacak, hem de özel sektör olacak. Kamu'nun vermiş olduğu sağlık hizmetinde kalite konsepti ön plana çıkmalı. Bu anlamda son yıllarda önemli gelişmeler kaydettik. Bu arada özel sektörün de, sağlığı diğer pazar ürünlerinden ayıran özelliklerin farkında olması gerekiyor. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz” dedi.

Vekil Esgin, “Bütün Bursa milletvekilleri olarak Bursa'nın tüm sağlık yatırımlarını yakından takip ediyoruz. Şu anda bütün ilçelerimizde yeni sağlık yatırımları hizmete girdi. Kestel ve Yenişehir hastaneleri de kısa sürede açılacak. Çekirge Devlet Hastanemizi yeni yerine taşıyoruz. Bir de ülkemizin en önemli sağlık yatırımlarından biri olacak Bursa Şehir Hastanesi, 1355 yatak kapasitesiyle hizmete giriyor. Bu yatırımlarla Bursa, sağlık ve medikal turizm anlamında önemli bir aktör oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından protokol mensupları Özel Doruk Setbaşı Tıp Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti ve tesiste incelemelerde bulundu.