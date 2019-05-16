Doruk Sağlık grubu hemşirelerini unutmadı

Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası'nda Doruk Sağlık Grubu da hastanelerinde görev yapan hemşirelerinin bu anlamlı gününü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uzm. Dr. Fulden Küçük, Yıldırım, Setbaşı ve Çekirge Hastanelerinde görev yapan hemşireler ile bir araya gelerek, onları bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. Hemşirelere çeşitli hediyeler dağıtan Küçük, hastanenin 20'inci kuruluş yılı ve Hemşireler Haftası münasebetiyle Yıldırım, Setbaşı ve Çekirge hastaneleri başhemşireleri Esra Adaletsever, Canan Korkusuz ve Zeynep Mun Metin'e plaket takdim etti.

Hemşirelerle buluşmalarında konuşan Küçük, “Hemşireler hem doktorların sağ kolu olmasıyla hem de hastaların yatışında, tedavisinde en büyük yardımcıları olması nedeniyle sağlık alanının en vazgeçilmez personellerindendir. Bu anlamlı haftada hastanemizde özverili çalışanları olan siz hemşirelerimizle bir arada olmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Hasta yakınlarıyla ve alanda en çok vakit geçiren sağlık personeli olan sizlerin yeri, bizler için her zaman ayrı olacaktır. Umarız ki 20'inci yılımızda ve daha ileriki yıllarda, büyüyen ailemiz içerisinde nice Hemşireler Haftasını beraber kutlarız” dedi.