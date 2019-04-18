Doruk Sağlık Grubu'ndan Başkan Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

Mustafa Esgin, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı ve Medikal Direktör Dr. Fulden Küçük, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret eden Doruk Sağlık Grubu yetkilileri, Başkan Aktaş'a yeni dönemde başarılar diledi. Bursa'ya yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, “Gerek kamu gerekse de özel girişimlerle Bursa'yı Güney Marmara bölgesinin sağlık merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için hükumetimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızın özverili çalışmaları bulunuyor. Bu hedef doğrultusunda beraberce çalışarak, Bursa'yı Türkiye'nin önemli sağlık merkezlerinden biri haline getireceğiz” dedi.

Doruk Sağlık Grubu'nun Bursa'nın markası olarak, Bursa'ya hizmete devam edeceğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı ise, “Her zaman Bursa'dan kazandığımızı, Bursa'ya vererek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Daha sağlıklı bir Bursa anlayışıyla halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile de her zaman ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazırız” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Gerek yatırımları, gerekse de sunduğu sağlık hizmetleriyle Bursa'ya değer katan sağlık grubuyla birlikte ortak projelere her zaman açığız” ifadelerini kullandı.