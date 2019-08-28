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Doruk'tan Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uzm.

Dr. Fulden Küçük, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Dursun Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Dr. Fulden Küçük ile Halka İlişkiler Müdürü Bahadır Öztabak, açılışı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Şehir Hastanesi'nde Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Dursun Topal'la bir araya geldi. Başhekimlik görevine getirilen Dr. Dursun Topal'a başarılar dileyen Fulden Küçük, bünyesinde genel hastane, onkoloji, kalp damar, kadın doğum-çocuk, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini bulunduran Şehir Hastanesi'nin, Bursa'nın olduğu kadar Güney Marmara bölgesine de hizmet edecek bir yatırım olduğuna dikkat çekti.


Topal, görüşmede hastaneyle ilgili bilgiler verdi.

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