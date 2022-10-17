DOSAB-DOSABSİAD Futbol Turnuvası'nın kazanını dostluk olacak

DOSAB-DOSABSİAD iş birliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası başladı. Başlangıç vuruşunu yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sportmenliğe yakışır bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) faaliyet gösteren firmalar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) iş birliğinde organize edilen 15'inci Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası başladı. Bu yıl 15'inci kez düzenlenen ve DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası'nda sanayiciler ile futbol severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen törende başlangıç vuruşunu DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel yaptı.

Sportmenlik ruhuna yakışır turnuva

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen turnuvanın başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Çevikel, "Bölgemizde faaliyet yürüten firmalarımızda emek vererek üretimimize güç katan çalışanlarımız için organize ettiğimiz Geleneksel Futbol Turnuvası, şehrimizdeki OSB'ler içerisinde yapılan en köklü turnuvalardan biri. Bu önemli turnuvayı geleceğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Tüm takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı, sportmenlik ruhuna uygun, dostluk çerçevesinde maçlar olmasını diliyorum. Sonunda kazanan dostluk olacaktır” dedi. 8 hafta boyunca 27 firmanın 6 grupta mücadele edeceği turnuvada, gruplarda ilk iki sırayı alanlarla en iyi iki ve üçüncü takım eleme maçları oynayacak. Dereceye giren takım ve oyunculara ödül verilecek.