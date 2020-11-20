DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Faiz artırımı olumlu ancak yatırımları ve ticareti teşvik edecek adımlar önemli”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz artırım kararını özellikle Türk lirasının değer kazanması ve finansal piyasaların beklentilerinin karşılanması açısından olumlu olduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısında haftalık repo faizini yüzde 10,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine yükseltti. Konuyla ilgili açıklama yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, kararın özellikle Türk Lirası'nın değer kazanması açısından olumlu olduğunu söylerken, atılması gereken yeni adımlara dikkat çekti.

Kararı beklenen bir adım olarak değerlendiren Çevikel, “Bazı kesimlerde artış oranının daha fazla olması gerektiği yönünde beklentiler vardı. Artışın fazla olması Türk Lirası'nın değer kazanması açısından daha etkin olabilirdi. Fakat artış ile birlikte banka faizlerindeki yükselişin, yüksek enflasyonu tetikleme ve büyüme rakamlarında yavaşlama olarak geri dönme ihtimali vardı. Cari açığın düşmesine de katkı sağlayacak olan yeni faiz oranı, tüm bu etkenleri değerlendirdiğimizde doğru bir adım oldu” dedi.

Merkez Bankası'nın enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar değişiklikler yapacağını beklediklerini de dile getiren Çevikel, “Dövize talep eğiliminin tersine dönmesi, rezervlerinin artış sürecine girmesi makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Ancak bununla birlikte ekonomi yönetiminin TL'nin değerinin korunması, enflasyonla mücadele ve yatırım ortamı ile birlikte iç piyasaları hareketlendirecek hamleleri de yapması çok önemli. Yüksek faiz oranı ile yüksek enflasyonu önleyecek, özel sektörün yatırım planlarını destekleyecek reform adımlarını da mutlaka hayata geçirmeliyiz” açıklamasında bulundu.