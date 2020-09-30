DOSABSİAD Başkanı Çevikel, yeni ekonomi programını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Program'ında katma değerli ihracata yoğunlaşılacak olmasının sevindirici olduğunu ifade eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Rekabetçi kur avantajını kullanarak, yurt içi üretim kapasitesini artırarak, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak olması istikrarlı büyüme açısından önemli” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi. Pandeminin ekonomik olarak dünyayı etkilediği bir dönemden geçtiğimizi hatırlatan DOSABSİAD Başkanı Çevikel, salgın döneminde açıklanan destek paketlerinin zor dönemde cansuyu olduğunu kaydetti. Çevikel, “2021 - 2023 yılları arasında ekonomimizin yol haritasını oluşturan Yeni Ekonomi Programında (YEP) verimlilik ve rekabet gücünü artıracak, yüksek teknoloji ve dijital dönüşümü destekleyecek, girişimcilik ekosistemini iyileştirecek politika ve tedbirlerin hızla hayata geçirilecek olması memnuniyet verici. Dijital fuarcılık, e-ihracat, ileri teknolojinin önemi konusunda bugüne kadar bilgilendirme ve çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Programdaki üç temel hedef olan iş gücü piyasasının ayakta tutulması, hanelere ve işletmelere gerekli likiditenin sağlanması ve temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına alarak tedarik zincirlerinin ayakta tutulması hedeflerinin makro ekonominin düzenlenmesi adına önemli bir adım olduğunu ifade eden DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Sürdürülebilir büyümenin ve cari açığı azaltmanın katma değerli üretim ve ihracat olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Bu anlamda üyelerimize de her türlü desteği veriyoruz. Rekabetçi kur avantajını kullanarak, yurt içi üretim kapasitesini artırarak, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak olması istikrarlı büyüme açısından önemli” açıklamasında bulundu.

Programda kur geçişkenliğini azaltacak tedbirlerin yeterli olmadığını kaydeden Nilüfer Çevikel, “Ekonomi programının hedeflerine ulaşmasında, fiyat ve kur istikrarının sağlanması ve güven ortamının tesis edilmesi belirleyici olacaktır. Ekonomide yapısal dönüşüm açısından dolarizasyon etkisinin azaltılması, bu yüzden de ithalat talebinin azaltılması gereklilik olarak öne çıkıyor” açıklamasında bulundu.