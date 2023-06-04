DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Yeni kabineden yapısal reformlar bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında belirlenen yeni Kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yapısal reformlarla iş dünyasının önünün daha da açılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Küresel piyasalarda yaşanan daralmaya rağmen iş dünyasının özveriyle ve üretimden aldığı güçle sorunların üstesinden gelmeyi başardığını kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Mevcut kırılgan küresel piyasaları da göz önünde bulundurduğumuzda ekonomide öngörülebilirliğin artması ve sorun teşkil eden başlıklara yönelik daha etkin çözümlerin üretilmesi, iş dünyamızın başarı ivmesini yükseltecektir. İş dünyamızın da beklentileri istikametinde yeni bir yön verilecek makroekonomik yol haritasıyla yatırım ortamı da mutlak surette iyileşecektir. Üretimden gelen gücümüzü reel düzlemde daha iyi yansıtmak için iş dünyamızın finansmana erişim noktasında yaşadığı zorlukların aşılmasını bekliyoruz. Bu noktada bankalara önemli görevler düşüyor. Finansman açmazının çözülmesi, yatırım iştahının karşılık bulmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Katma değerli üretim, istihdam ve ihracat için yeni kabineden beklentilerin yüksek olduğunu da kaydeden Çevikel, “Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması adına hizmet eden ve yeni dönemde hizmet edecek olan tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl, cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Bu; hem kamu, hem özel sektör için önemli bir motivasyon unsuru. Böyle özel bir yılda dengeli ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması çok önemli. Özel sektör temsilcileri olarak yatırım ortamının daha da iyileştirilmesini, enflasyon muhasebesinin gündeme alınmasını, enflasyon-kur-faiz sarmalının üretim maliyetleri üzerinde baskı oluşturmaması adına ülke refahını artıracak kalıcı yapısal reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz. İş dünyası olarak; ülkemizin makroekonomik hedefleri istikametinde daha fazla yatırım, daha faza ihracat ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz“ ifadelerini kullandı.