DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Fuarlar sayesinde ihracattaki ivmemizi yükseltebiliriz''

Bursa Textile Show'u ziyaret eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “44 üye firmamızla güçlü bir şekilde yerimizi aldık. Etkin katılımın olduğu fuarlar sayesinde ihracattaki ivmemizi yükseltebiliriz” dedi.

8'inci kez düzenlenen Bursa Textile Show'da (BURTEX) 40 ülkeden 500'e yakın iş insanı 3 gün boyunca ikili iş görüşmesi gerçekleştirirken fuarı Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret eden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 133 firmanın 2023/24 sonbahar-kış kumaş koleksiyonlarını görücüye çıkardığı organizasyonda 44 üye firmayla fark oluşturduklarını dile getirdi.

44 DOSABSİAD üyesi firma stant açtı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ticaret Bakanlığı, KOSGEEB ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) destekleriyle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda başlayan fuarı DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Akif Dikici ve Vedat Kayaoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Menemen, Rıdvan Kar ve İhsan Pekayla ile birlikte ziyaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “DOSABSİAD üyesi 44 firmanın fuarda alıcılarla buluşmasından dolayı mutluluk duyduk. Yönetimimiz ile birlikte üyelerimizin stantlarını tek tek gezerek sektörel anlamda fikir alışverişinde bulunduk. Bursa'nın ihracat hedeflerini yakalamasında fuarlar, büyük öneme sahip. Dolayısıyla bu fuar da yabancı alıcılarla firmalarımızı buluşturması açısından ihracat hedeflerimize giden yolda kilit öneme sahip” dedi.

Uzun bir pandemi döneminden sonra gerçekleşen fuarlara katılımın iyi seviyede olduğunu da kaydeden Çevikel, “Özellikle yabancı müşteriler açısından oldukça iyi geçtiğini görüyoruz ve bu, bizi mutlu ediyor. Sadece davet usulüyle gelen değil tamamen fuarı duyup, kendileri ziyaret eden çok misafirimiz var. Bu da geleceğe yönelik daha başarılı olacağımızın sinyallerini veriyor. İhracat payımızı artırmamız gerekiyor, bu da ancak etkin katılımın olduğu fuarlarla sağlanabilir. Her yıl bu fuara DOSABSİAD'dan birçok firma katılım sağlıyor. Bu yıl da 44 firmamızla güçlü bir şekilde yer aldık. Her yıl bu sayının üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz” dedi. Yüksek girdi maliyetlerini de işaret eden Çevikel, “Bizim üretim konusunda sıkıntımız yok, en güzelini kalitelisini üretebiliyoruz ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yapmak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya tanıtmak, aynı zamanda yüksek maliyetler karşısında yükü artan sanayicimizi de desteklenmemiz gerekiyor. Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki Bursa'mızın ihracat payını ancak bu şekilde daha da yukarıya çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.