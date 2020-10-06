DOSABSİAD korona virüsü testinden geçti

TürkLab tarafından üretilen 15 dakikada sonuç veren yerli test kiti Bursa'da satışa sunuldu. Fabrika ve işletmelerin tercih ettiği test kitleri parmaktan alınan kan örneğiyle çalışırken çok sayıda firma tedbirler kapsamında yerli test kitine büyük ilgi gösteriyor. Yerli test kitinin Bursa distribütörlüğünü Ani Ambalaj yürütüyor.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve DOSABSİAD üyeleri TürkLab tarafından geliştirilen yerli test kitlerinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Özellikle ofis, fabrika ve benzeri kalabalık işyerlerinde belirli aralıklarla korona virüs testi olmakta büyük fayda var, çünkü salgının devam etmesindeki en büyük neden hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcıların korona virüsü bulaştırmasıdır” dedi.

“Asemptomatik kişilerin tespiti çok önemli”

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bugün tüm DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyelerimize korona virüs testi yaptırdık. Uzman hekimler eşliğinde 15 dakikada hızlı sonuç veren yerli test kitleri yüksek doğruluk oranı ile gerçekten çok başarılı, yerli kitleri kullanmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'mız öncülüğünde tüm sağlık çalışanları pandeminin gerçek kahramanlarıdır. Bizlerde vatandaş ve işveren olarak tüm tedbirlere uyarak pandemi sürecini en az zararla atlatmak için emek gösteriyoruz. Yerli test kitlerini, kalabalık işyerlerinin belirli aralıklarla uygulamasında çok büyük fayda olacağını düşünüyorum. Birçok kişi hiçbir belirti göstermediği halde virüsü bulaştırıyor. Asemptomatik kişilerin tespiti ancak yapılacak testle mümkün olacağı gibi kalabalık ortamlarda bu kişilerin virüsü yaymasının önüne de böylelikle geçilmiş olacağını düşünüyorum” dedi.

DOSABSİAD idari binasında yapılan testlerin ardından uzman hekimler COVID-19 salgını ile alakalı yönetim kurulu üyelerine; iş yeri ve tüm ortamlarda nelere dikkat edilmeli, salgınla mücadelede neler yapılmalı gibi konularda bilgi verdi.