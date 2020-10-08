DOSABSİAD, ÜSİGEM KÜSİ'nin çalıştayına ev sahipliği yaptı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu işbirliğini kurumsal yapıya ulaştırmak, bizden sonra da bu kurulan yapının devam etmesi çok önemli” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu'nun (KÜSİ) Çalışma Konseyi Yönetim Kurulu tarafından planlanan, sanayici ve akademisyenlerin proje önerilerinin belirlenmesi amacıyla ilk kez düzenlenen çalıştay, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DOSAB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen çalıştayda, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve ÜSİGEM KÜSİ Çalışma Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çevikel, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ÜSİGEM KÜSİ İcra Kurulu, ULUTEK ile Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan, Kestel Organize Sanayi Bölgesi, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, Nilüfer Sanayi Bölgesi temsilcileri ve DOSABSİAD üyeleri katıldı.

Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte hem sağlık alanında ciddi bir birikime sahip olduğunu ve bu tip problemleri aşma noktasında tecrübeye bilgi birikimine sahip olunduğunu, eğitim öğretim alanında da uzaktan eğitim, çevrim içi eş zamanlı dijital eğitim ortamlarını kullanma noktasında da mesafe alındığını ve karşılaşılan her zorlukta da elden geldiğince imkanlar oluşturmaya gayret edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sanayide ve ekonomide de V tarzı çıkışın gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye de devam ettiğini kaydetti. Kılavuz, “Eskiden sanayici devletin önünde giderdi. Şimdi devlet yol gösteriyor, hedef belirliyor. Yol gösterici, motive edici adımlar da atıyor. Problemi anında kavrayabiliyor. Bu da geleceğe daha ümitli bakmamıza vesile oluyor” dedi.

Kurumsal yapıya ulaştırma önemli

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin başvurularından 19 proje ve 77 doktora araştırmacısı TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandığını hatırlatan Rektör Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi, açıklanan sonuçlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en çok Doktora Araştırmacı desteği alan üniversite oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın yüz akı üniversiteleri olmaya devam ediyor. 47 üniversiteye tahsis edilen 645 doktora kontenjanından 148'ini alarak (B.U.Ü. 77, B.T.Ü. 71) toplam sayının yüzde 23'ünü Bursa'ya getirmeyi başardık” açıklamasında bulundu. Süreci kurumsal yapıya ulaştırmanın önemine değinen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bizden sonra da bu kurulan yapının devam etmesi çok önemli” dedi.

"Yönlendirme konusunda destek istiyoruz"

2244 Doktora Sanayi Programı'nın bu dönemde pik yaptığını ifade eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Son derece iyi, ama olumlu yönleri yanında, hala yeterli olmadığına dair şikayetler de alıyoruz. Fakat bence bir yerden başlamış olduk ve olumlu yaklaşan firmalarımız da var. Bugün dünyada baktığınız zaman en güçlü üniversitelerden Standford Bursalı iş insanları ile çalışıyor. Bursa Uludağ üniversitesi de bu konuda gayet iyi ilerliyor. Sadece ulaşmakta iletişim sorunu oluyor. Bununla ilgili bizi arıyorlar. Biz yönlendirme konusunda sizden destek isteyebiliriz. Bugün birçok firma nasıl ilerleyeceğini, kimlerle çalışacağını bilmediği için vazgeçebiliyor” dedi.

"AR-GE kültürü hakkında destek istiyoruz"

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan da, “Biz sanayiciler hayal kuruyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için, araştırma yapmak için akademisyenlere ihtiyacımız var. Araştırma konusunda bize destek versinler. Biz bilgiye nereden ulaşacağımızı bilmiyoruz. Devletimizin de ar-ge'ye önemli destekleri var. Sanayici üretimi biliyor, pazarı biliyor, ama ar-ge yapma kültürünü bilmiyor. Bu ayrı bir kültür. Bu da üniversitelerde var. Bizim beklentimiz neyi nerde yapacağımızı ve nasıl araştıracağımızı üniversitelerdeki hocalarımızdan öğrenmek” açıklamasını yaptı.

ÜSİGEM KÜSİ İcra Kurulu Başkanı Mustafa Barutçuoğlu, çalıştay hakkında bilgi verdi. Sanayicinin üniversiteden ne beklediğini, ne istediğini dağıtılan formalara yazmalarını isteyen Barutçuoğlu, girişimci sermayesi yatırım ortaklığı fonu komisyonu kurulması ile ilgili de oylama yaptı ve komisyon kurulması onaylandı.

Melek yatırımcı ağına ilk destek Nilüfer Çevikel'den

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin bir markası olan ULUKOZA, hakkında bilgiler veren Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam da, melek yatırımcı ağı kurmak istediklerini, yatırımcı ile girişimciyi burada bir araya getirmeyi planladıklarını belirtti. İstanbul ve Ankara'da bu konu ile ilgili ortakları olduğunu hatırlatan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, kendisinin bu ağa dahil olmak istediğini dile getirdi.

Çalıştayda daha önce gündeme gelen Silikon Vadisi, OSB'lerde irtibatı sağlamak için öğretim görevlisi isimlerinin belirlenmesi konuları da gündeme geldi. Çalıştay, dağıtılan formların toplanması ile sona erdi.