DOSABSİAD ve BEBKA'dan güç birliği

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in BEBKA Genel Sekreterliği'ne getirilen Doç. Dr. M. Zeki Durak'ı ziyaretinde yeni nesil girişimcilere destek konusu gündeme geldi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak'ı ziyaret etti. Ortaklaşa yürütülebilecek çalışma ve projelerin konuşulduğu ziyarette yeni nesil müteşebbisler ve iş fikri olanların desteklenmesi için iş birliği kararı alındı.

Göreve geldiklerinden bu yana sanayiciyi vasıflı eleman, elemanı da firmalarla buluşturmak için önemli projelere imza attıklarını belirten Nilüfer Çevikel, “Sanayicinin sürekli gelişen teknolojiyle birlikte değişen iş ve üretim hayatına uygun olarak yetişmiş eleman ihtiyacına karşılık verebilecek mesleki eğitim kurslarımız ve istihdam ofisimizle ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Yazılım ve programcılık alanında Türkiye'nin pazar payını büyütmek üzere teknoloji şirketleri ve start-up'ların da en büyük destekçisiyiz. Yenilikçi ürün, süreç ve iş fikri olanlara yapılan yatırımların artması gerektiğini düşünüyoruz. Girişimcilerin zorlu yatırım bulma sürecine desteği de ayrıca önemsiyoruz. Bu noktada yeni nesil girişimcilere destek mahiyetinde Girişimci Sermaye Fonu gibi bir yapının mutlaka oluşturulması gerek. Yanı sıra Melek Yatırımcı Ağı'nın da kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bütün bu çalışmaların, sürdürülebilir olması gerek. Biz DOSABSİAD olarak sürece en etkin ve hızlı şekilde tüm imkânlarımızla katkı sunmaya hazırız” dedi.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda da proje ürettiklerini vurgulayan Çevikel, “Karbon salınımının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele edilebilmesi için tüm kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin sürece uyum sağlaması için çalışmalar yürütüyor ve bu konuda tüm kuruluşları da ortak hareket etmeye davet ediyoruz. AR-GE, inovasyon çalışmalarına ve iklim değişikliği ile ilgili mücadeleye olağanca gücümüzle ağırlık vermeliyiz. Ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olan bu konularda her türlü işbirliğine açığız. Bu noktada BEBKA ile yeni dönemde rol model çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak ise bölgesel kalkınmayı desteklemek maksadıyla ülke genelinde örnek projelere imza atan kalkınma ajanslarının, her alandan ve her kesimden insana hitap eden projelerin destekçisi olduğunu dile getirdi. Kalkınmanın en önemli ayaklarından biri olan üretimin yanında doğal kaynakların, tarihi ve tabiî zenginliklerin korunması adına birçok kurum ve kuruluşa destek verdiklerini de anlatan Durak, ülkenin güçlü geleceği adına atılacak her doğru adımın takipçisi ve destekçisi olacaklarını vurguladı. Girişimci Sermaye Fonu ve Melek Yatırımcı Ağı oluşturulması için yakında çalışma başlatacaklarını ifade eden Durak, DOSABSİAD ve bölgedeki ilgili kurumlarla ile işbirliği yapılacağını sözlerine ekledi.