DOSABSİAD ve TÜGİAD, BTSO'nun vizyon projelerini inceledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Bursa'ya kazandırdığı projeler kent dinamikleri tarafından yakından incelenmeye devam ediyor. DOSABSİAD ve TÜGİAD Bursa Şubesi, BTSO MESYEB, Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Model Fabrika, BUTGEM, Mutfak Akademi ve BUTEKOM'u ziyaret etti. İş dünyası temsilcileri, hayata geçirilen projelerin tüm firmalar tarafından yakından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı ve Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel ve TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ile dernek yöneticilerinden oluşan heyet, BTSO'nun Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) hayata geçirdiği MESYEB, Bursa Model Fabrika, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, BUTGEM, BTSO Mutfak Akademi ve BUTEKOM'u ziyaret etti. Söz konusu merkezlerde detaylı incelemelerde bulunan heyet, kurum yöneticilerinden yapılan çalışmalar ve iş dünyasına sunulan ayrıcalıklar hakkında detaylı bilgi aldı.

DOSABSİAD Başkanı ve TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel, BTSO'nun ortaya koyduğu vizyon ve projeleriyle tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. DOSAB sınırları içinde hayata geçen projelerin iş dünyası için Türkiye'de benzersiz bir kampüs niteliğinde olduğunu belirten Çevikel, “Bu merkezler, iş dünyamızın nitelikli istihdam, Ar-Ge ve test hizmetleri, enerji verimliliği ve yeni normal ile mutlak hale gelen dijital dönüşüme kadar birçok alanda tüm ihtiyaçlara cevap veren nitelikte. Bursa iş dünyasına değer katan çalışmaları için BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a ve BTSO Yönetim Kurulu'na tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar da BTSO'nun kent ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hayata geçirdiği projelerle Bursa'daki tüm işletmelere önemli bir dönüşüm fırsatı sunduğunu söyledi. Ersoy Tabaklar, “BTSO'nun hayata geçirdiği projelerin hepsinin mutlaka yerinden incelenmesi gerekiyor. Uzman kadrolarıyla firma çalışanlarına yönelik uygulamalı eğitimlerin veriliyor olması oldukça etkileyici. Bu merkezler sadece bugünün değil, kentimizin gelecekteki birçok ihtiyacına da cevap verebilecek nitelikte” diye konuştu.