DOSABSİAD ve Uludağ Üniversitesi'nden yazılım işbirliği

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Dünyanın ve Türkiye'nin geleceği yazılımda. Yeni yazılımcıları, yeni fikirleri ve dolayısıyla da Start-up' ları önemsiyoruz. Bu konuda Uludağ Üniversitesi ile yeni fikirleri gün yüzüne çıkaracak ortak projelere imza atmaktan mutluluk duyacağız.” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret ederek, sanayi, üniversite işbirliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek projelerle ilgili istişarede bulundu.

Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşen ziyarete, Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) akademisyenleri de katıldı. Ziyarette konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bölge olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu kapsamda Üniversiteler ile iş birliklerine hazır olduklarını söyledi.

Dünyanın geleceği yazılımda

DOSABSİAD olarak dijitalleşme ve teknolojiyi oldukça önemsediklerini söyleyen Çevikel, “Bu hedefimize sanayi, üniversite işbirliğiyle ulaşabileceğimizin farkındayız. Bu anlamda, özellikle yetişmiş genç nüfusun ülke ekonomisine daha aktif katılımına, katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler üretmesine, yeni iş fikirleri geliştirmesine ve uygulama alanı bulmasına imkân vererek ülke ekonomisinin sorunlarına çözüm sunmasının önü açılmalıdır. Dünyanın ve Türkiye'nin geleceği yazılımda. Yeni yazılımcıları, yeni fikirleri ve dolayısıyla da Start-up' ları önemsiyoruz. Bu konuda Uludağ Üniversitesi ile yeni fikirleri gün yüzüne çıkaracak ortak projelere imza atmaktan mutluluk duyacağız. ” dedi.

"Ortak projeler yürütmek mutluluk verici"

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise ''Uludağ Üniversitesi'nin 2012 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi bugüne kadar önemli projelere imza atmıştır, Üniversitemiz bünyesinde yer alan TTO ile üniversitemizdeki bilgiyi ve teknolojiyi sanayicimizle daha fazla buluşturmayı istiyoruz. Bu bağlamda, DOSABSİAD gibi bir kurumla ortak çalışmalar yürütmek bizler için de mutluluk verici olacaktır” diye konuştu.