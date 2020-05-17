DOSABSİAD'dan 19 Mayıs kutlaması

İş dünyasını doğrudan ilgilendiren konularda etkin iletişim ve bilgilendirme refleksiyle bu dönemin öne çıkan kurumu olarak dikkat çeken DOSABSİAD, ekonomi ve sağlık alanında gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra milli duyguların toplumla paylaşılması konusunda da hassasiyetini muhafaza ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi yine salgınla mücadelenin kazanılması adına sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kaldı. Nilüfer Çevikel başkanlığındaki DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle DOSABSİAD Sosyal Tesisleri bünyesindeki halı sahada bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözlerinin yer aldığı pankartla poz veren üyeler, hep birlikte 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.