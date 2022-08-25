DOSABSİAD'ın Bursa ekonomisine katkısı artacak

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel'i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş birliğini yoğunlaştırarak kent ve ülke ekonomisine katkıların artırılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette DOSABSİAD'ın kent ve ülke ekonomisi açısından stratejik konumda olduğu vurgulandı.

DOSABSİAD'ın ekonomiye büyük katkılar sağladığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Örnek yatırımların gerçekleştirildiği, sanayi dünyasında pek çok bakımdan lokomotif konumda bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi; istihdam ve ihracata yaptığı katkılarla hem şehrimiz, hem ülke ekonomimiz açısından son derece değerli bir bölge. Bu bölgenin iş dünyası kuruluşu olan DOSABSİAD da 35 yıldır kent ve ülke ekonomisine çok önemli kazanımlar sağlıyor. İlk kadın başkanı olarak tarihe geçtiği TÜGİAD ve DOSABSİAD'da başarılı çalışmaları hayata geçiren Nilüfer Çevikel Başkanlığındaki DOSABSİAD Yönetimi'ni bu noktada kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimiz, ülkemiz için taşın altına elini koyan sanayicimizin, iş insanımızın yanındayız. Zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmeyen sanayicimize destek için, ülkemizin büyüme hamlesinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu süreçte meslek liselerinin daha fazla tercih edilmesi ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının bu kanal üzerinden karşılanması gerektiğini de düşünüyorum” diye konuştu.

“Ses getirmeye devam edeceğiz”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de 35 yıldır yerel yönetimlerle iş birliğinde kent ve ülke ekonomisine damga vurmaya devam ettiklerini belirterek, “Sadece üretim ve istihdam boyutu ile değil, dijital ve yeşil dönüşüm konularında da öncü konumdayız. BTSO iştiraki BUTGEM ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ve büyük ilgi gören Dijital Dönüşüm Okulu da bu alandaki önemli hamlelerimizden biri. 1 milyon istihdam açığı olan alana yönelik Türkiye'de bir ilke imza atılan proje çerçevesindeki eğitimlerle iş dünyasının dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyoruz” ifadelerini kullandı. İş dünyasının enerji başta olmak üzere artan maliyetlere karşın üretim ısrarını sürdürdüğünü de kaydeden Çevikel, “Bu süreçte iş dünyası ile istişare edilmeden yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesini talep ediyoruz. Hammaddeyi dövizle alıp dövizle satış yapan ihracatçımızın parite kaynaklı yaşadığı ciddi kayıpların telafi edilmesi gerekiyor. Keza finansmana erişim noktasında yaşananlar başta olmak üzere ülke şartları ve küresel pazardaki sıkıntılara rağmen ekonomiye katkımızı artırarak sürdürüyoruz. Sayın Başkan Aktaş da iş dünyasından gelen bir isim ve sık sık bölgemizde ağırlamaktan dolayı da mutluyuz. Önümüzdeki süreçte iş birliğimiz daha da artacak ve yoğunlaşacak” dedi. Ziyaretin sonunda Aktaş, Çevikel'e Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması vesilesiyle tarihi bir tablo hediye etti.