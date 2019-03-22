İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle Özel Canlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden 6 down sendromlu öğrenci, öğretmenleriyle birlikte mektup dağıttı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle Özel Canlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden 6 down sendromlu öğrenci, öğretmenleriyle birlikte mektup dağıttı.


Şehreküstü metrosu alt geçidinde metrodan çıkan yolculara down sendromlu çocuğun ağzından yazılı bir mektup dağıtıldı. Zarfların üzerinde ise kendi el izleri vardı. Dikkatleri üzerine çeken özel öğrenciler, kendilerine ait bu özel günde "Biz burdayız" dediler. Down sendromlu öğrenciler halkın ilgisiyle karşılaştı. Kendileriyle konuşmak ve fotoğraf çekinmek isteyen halk ile karşı karşıya kalan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.